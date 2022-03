Istoria nationala va fi accesibila imbinand realul cu digitalul. Proiect al deputatului Ionut Vulpescu

Deputatul social-democrat Ionut Vulpescu ramane consecvent pe pozitie, strajer de nadejde al patrimoniului cultural si istoric al Romaniei. Fostul ministru al Culturii a vorbit zilele acestea, in Parlamentul Romaniei, despre proiectul de lege pe care l-a initiat si care, prin validarea de catre cel mai inalt for legislativ al tarii, va contribui la protejarea si promovarea culturii si identitatii nationale in ton cu mijloacele de comunicare existente astazi.Totodata, prin respectivul act ... citeste toata stirea