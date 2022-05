ISU Arges, misiune speciala pentru salvarea a 12 bobocei de rata salbatica

Pompierii din Arges au intervenit, astazi - 7 mai 2022, pentru salvarea unor boboci de rata salbatica ramasi captivi intr-un sant carosat din Cartierul Trivale al municipiului Pitesti. Apelul la 112 a fost efectuat de un cetatean care iesise la plimbare in zona.Salvatorii au reusit sa directioneze cei 12 bobocei pana in zona unde au indepartat dalele cu ajutorul accesoriilor din dotarea autospecialei. Misiunea cu totul speciala a echipajului ISU s-a incheiat cu eliberarea pasarilor in mediul ... citeste toata stirea