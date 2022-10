ITM Dambovita a marcat "Saptamana europeana pentru securitate si sanatate in munca"

Sub sloganul "Locurile de munca sigure iti fac sarcina mai usoara", Inspectoratele Teritoriale de Munca din tara au marcat "Saptamana europeana pentru securitate si sanatate in munca", un eveniment menit sa creasca gradul de constientizare privind importanta cunoasterii si respectarii normelor de sanatate si securitate, la locul de munca.Organizata, in fiecare an, in luna octombrie, manifestarea isi propune sa aduca in atentia angajatorilor, managerilor, institutiilor publice, partenerilor ... citeste toata stirea