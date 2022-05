ITM Dambovita a organizat o dezbatere pe tema securitatii si sanatatii in munca

Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita a organizat, astazi - 5 mai 2022, un eveniment dedicat "Zilei internationale a securitatii si sanatatii in munca", marcata anual la data de 28 aprilie. Au participat angajatori din judet, reprezentanti ai acestora, servicii externe de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, jurnalisti si inspectori ITM de la Serviciul SSM.In cadrul discutiilor s-a insistat pe necesitatea existentei unui dialog deschis, fara teama de ... citeste toata stirea