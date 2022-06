ITM Dambovita, actiuni de constientizare si control pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sanatate de la locurile de munca din Europa si din intreaga lume. Conform informatiilor de pe site-ul Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca, acesta a stat la baza a 53% din totalul deceselor asociate muncii, survenite in tarile dezvoltate. UE inregistreaza, in fiecare an, aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenti cancerigeni la locul de munca, ceea ce cauzeaza ... citeste toata stirea