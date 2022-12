ITM Dambovita aduce in atentia angajatorilor noutatile privind salariul minim pe economie

Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita aduce in atentia angajatorilor ca, la finalul saptamanii trecute, s-au publicat, in Monitorul Oficial, Hotararea de Guvern 1.447/2022, privind salariul minim pe economie si Ordonanta de urgenta 168/2022, care stabileste, printre altele, si majorarea remuneratiei minime in constructii.Asadar, potrivit HG 1.447/2022, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim de baza creste de la 2.550 de lei la 3.000 de lei brut. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, ... citeste toata stirea