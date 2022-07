ITM Dambovita: Amenzi pentru angajatorii care nu respecta masurile de protectie pentru angajati impuse de temperaturile ridicate

In contextul temperaturilor ridicate, inregistrate in aceasta perioada, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita readuce in atentia angajatorilor obligatiile legale pe care le au, cu privire la asigurarea masurilor de protectie in ceea ce-i priveste pe angajati, in perioadele caniculare.Subliniem ca, in cazul in care temperatura exterioara a aerului depaseste valoarea de 37 de grade Celsius sau, corelat cu conditii de umiditate mare este atins acest nivel, angajatorii au obligatia de a lua ... citeste toata stirea