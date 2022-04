ITM Dambovita angajeaza sofer. Detalii aici!

Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita, cu sediul in strada Revolutiei, bl. C8, Targoviste, Dambovita, organizeaza concurs de ocupare a postului contractual vacant de executie - sofer, din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ si Informatica, astfel:1. proba scrisa in data de 20.05.2022, ora 10:00, la sediul inspectoratului2. proba practica in data de 24.05.2022, ora 10:00, la sediul inspectoratului3. interviul in data de 26.05.2022, ora 10:00, la sediul ... citeste toata stirea