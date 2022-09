ITM Dambovita, aspecte privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor in Format Electronic (REVISAL).

In conditiile in care, odata cu abrogarea inscrisurilor in carnetele de munca, inregistrarea angajatilor a trecut in mediul electronic, iar la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Dambovita vin zilnic persoane care intampina probleme din cauza datelor inregistrate gresit sau a lipsei de informatii, reamintim cateva aspecte de baza, privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor in Format Electronic (REVISAL).Pentru inceput, subliniem faptul ca orice angajare sau modificare, aparuta ... citeste toata stirea