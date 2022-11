ITM Dambovita, controale la firmele care plaseaza forta de munca in strainatate

In perioada 24 - 28 octombrie 2022, la nivelul Inspectoratelor Teritoriale de Munca, s-a desfasurat Campania nationala pentru verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de functionare si procedura de inregistrare a persoanelor juridice, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, ca agenti de plasare a fortei de munca in strainatate. Asta in conditiile in care migratia fortei de munca este inca un fenomen foarte raspandit, iar nerespectarea prevederilor ... citeste toata stirea