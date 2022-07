ITM Dambovita, controale si sanctiuni ca urmare a petitiilor primite de la 185 de angajati nemultumiti

Inspectorii ITM Dambovita de la Compartimentului de Control Relatii de Munca au desfasurat, in primele 6 luni ale acestui an, 641 de controale, in urma carora au trasat peste 900 de masuri si au aplicat 311 sanctiuni, dintre care amenzi in valoare de 2.315.300 lei. Multe dintre actiunile de verificare au fost generate de petitiile primite de la 185 de angajati nemultumiti - spune Marius Lixandru, inspector sef ITM Dambovita."Munca la negru a fost depistata la 26 de angajatori, la care ... citeste toata stirea