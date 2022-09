ITM Dambovita, informare privind aspectele de baza ale REVISAL

Zilnic, exista damboviteni care reclama faptul ca intampina diferite probleme dupa abrogarea carnetelor de munca si trecerea datelor cu privire la angajati in mediul electronic - ne informeaza Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita.In acest context, ITM Dambovita reaminteste aspectele care stau la baza Registrului General de Evidenta a Salariatilor in Format Electronic (REVISAL):- Orice angajare sau modificare aparuta in statusul unui angajat (incheierea unui contract de munca, ... citeste toata stirea