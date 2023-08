Autoritatea Europeana a Muncii a publicat un nou ghid de informare pentru muncitorii detasati din sectorul constructiilor, in care se ofera informatii despre drepturile acestor lucratori si despre actiunile pe care trebuie sa le intreprinda inainte si in timpul detasarii, dar si daca intampina anumite probleme in perioada in care sunt plecati din tara. Brosura este disponibila in 40 de limbi diferite, inclusiv in toate limbile de circulatie din UE - ne informeaza ITM Dambovita.Astfel, este ... citeste toata stirea