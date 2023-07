Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita readuce in atentia angajatorilor obligatiile legale pe care le au in vederea asigurarii masurilor de protectie a salariatilor in perioadele caniculare.In cazul in care temperatura exterioara a aerului depaseste valoarea de 37 de grade Celsius sau, corelat cu conditii de umiditate mare, este atins acest nivel, se impun a fi luate urmatoarele masuri:- reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;- alternarea efortului dinamic cu cel ... citeste toata stirea