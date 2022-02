ITM Dambovita informeaza: Zi libera de la munca pentru cei ce vor sa se autorecenzeze

Pe data de 1 februarie, s-a dat startul unui eveniment sociologic extrem de important, Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din Romania. Acesta se va desfasura in mai multe etape, incepand cu preluarea datelor din surse administrative si popularea bazei de date RPL2021, urmata de autorecenzarea prin metoda CAWI (online), care va avea loc, in intervalul 14 martie - 15 mai 2022, si incheindu-se cu colectarea datelor de catre recenzori, cu ajutorul tabletelor, prin interviuri fata in fata, ... citeste toata stirea