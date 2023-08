In perioada 25-27 august 2023, va avea loc, la Bastionul Esesatorilor, cea de-a treia editie a "Brafov Folk Festival". Evenimentul va incepe in fiecare seara, de la ora 19:00, cu recitalul unui artist local, care a fost selectat in urma unui concurs, respectiv: Andreea Hristea, Grupul Om Bun si Folk Two (Lupsa & Rodica Boldorea). Apoi, vor urca pe scena artisti consacrati, astfel: vineri - Mircea Vintila, Adrian Sarmasan, Titus Constantin, Andreea Hristea, sambata - Laurentiu Cazan, Radu ... citeste toata stirea