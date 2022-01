Iubitorii de animale cauta stapani pentru cainii familiei din Dambovita, al carei copil a fost ucis de unul dintre dulai

Cristina Paun, proprietara unui adapost de caini din Targoviste, face apel la iubitorii de animale pentru preluarea a patru caini caucazieni ai unei familii din comuna Contesti, judetul Dambovita, care si-a pierdut copilul de 6 ani, omorat de unul dintre exemplare. "Am nevoie de voi! Nu de judecat si comentarii inutile, ci de ajutor sa salvam cei 4 caucazieni. Am mare incredere in medicul care a fost la fata locului si nu sunt agresivi... deci ceva s-a intamplat acolo... probabil copilasul a ... citeste toata stirea