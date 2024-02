Jaf de 50.000 lei, la Romanesti! Hotii au purtat cagule

La data de 8 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, la un barbat de 48 de ani. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de aducere, cel in cauza fiind condus la audieri.In urma probatoriului administrat, ieri, 8 februarie a.c., fata de banuit a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, ... citește toată știrea