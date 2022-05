Jandarm din Arges, inger salvator pentru o familie cu trei copii

Un tanar jandarm din judetul Arges a fost, ieri - 1 mai 2022, ingerul salvator pentru o familie cu trei copii din satul Silistea, comuna Cateasca. Sergentul major Marculescu Constantin Geanin, in varsta de 22 de ani, se intorcea catre casa in momentul in care a vazut flacari puternice intr-o gospodarie. A sunat imediat la 112 si le-a transmis pompierilor informatii care sa ii ajute sa ajunga rapid la fata locului.Acoperisul anexei cuprinse de foc se prabusise deja. Intre timp, dintr-o ... citeste toata stirea