Jandarmeria Giurgiu face angajari. Inscrierile se fac exclusiv online

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Giurgiu organizeaza concursuri in vederea ocuparii a doua posturi vacante, prin incadrare directa sau rechemare in activitate, astfel:- 1 post de ofiter specialitatea comunicatii;- 1 post de subofiter in cadrul Serviciului Resurse Umane.Cererea de inscriere la concurs, declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare si cartea de identitate se transmit scanate, incepand cu data de 12.09.2022, pana pe 20.09.2022, ora 16.00, ... citeste toata stirea