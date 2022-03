Jandarmii damboviteni au donat sange pentru oamenii aflati in suferinta

Jandarmii damboviteni s-au alaturat campaniei umanitare de donare de sange initiata, la nivel national, de Jandarmeria Romana si astazi, 15 martie a.c., s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovita pentru a dona sange.Activitatea se desfasoara in contextul nevoii reale de sange pentru transfuzii in spitalele din Romania si in scopul constientizarii cetatenilor asupra importantei si beneficiilor donarii de sange, precum si pentru completarea stocului sanguin local.Inspectoratul ... citeste toata stirea