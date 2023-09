Jandarmii damboviteni vor fi la datorie in perioada 710 septembrie a.c., atat in judet, cat si in municipiul Targoviste, astfel incat manifestarile publice sa se desfasoare in conditii de siguranta.Jandarmii vor actiona in 8 localitati dambovitene, unde se vor desfasura manifestari cultural-artistice si traditionale, astfel:in perioada 08 - 10 septembrie a.c., in municipiul Targoviste(scuarul Primariei, Centrul Vechi, Parcul Chindia-zona ruine, stadionul Eugen Popescu) la ... citeste toata stirea