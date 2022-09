Dupa un sezon prolific de pregatire, maior George Dragos Dedu, membru al echipei BikeXpert Racing Team, s-a clasat pe locul al III-lea la categoria Master 2 masculin (40 - 49 de ani).Ajuns la a doua editie, evenimentul "Up to Postavaru" s-a desfasurat duminica, 11 septembrie a.c., cu startul din Poiana Brasov si finish-ul in Masivul Postavaru. Competitia a atras la start numerosi sportivi, fiind organizate ... citeste toata stirea