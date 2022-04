Jandarmul supraponderal care si-a sculptat trupul prin alergare: "Eram predispus la boala, la diabet"

Plutonierul adjutant Ionut Timofte, 37 de ani, este unul dintre jandarmii care fac cinste unitatii din care provine si este un exemplu de urmat pentru multi colegi, dar si pentru persoanele care se lupta cu kilogramele in plus. Ionut Timofte este jandarm in cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mircea cel Batran" Dambovita. Recent el a fost desemnat "jandarmul de onoare al unitatii" pentru rezultatele remarcabile obtinute in ultimii ani, la concursurile de alergare montana si maratoane. ... citeste toata stirea