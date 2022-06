Compania de Apa Targoviste-Dambovita informeaza asupra faptului ca in data de 09.06.2022, intre orele 08:00-16:00, se intrerupe furnizarea apei potabile in comuna Varfuri, pentru efectuarea lucrarilor de modernizare la sistemul de alimentare cu apa potabila de catre Primaria Varfuri. Vor fi afectate circa 450 Gospodarii. De la reluarea furnizarii apei in zona de ... citeste toata stirea