Va informam ca se intrerupe furnizarea apei potabile in comuna Rascaeti, in data de 23.06.2023, intre orele 07:00-16:00, pentru remedierea unei avarii la conducta de aductiune apa potabila.De la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, ... citeste toata stirea