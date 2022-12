Joi, se opreste apa pe mai multe strazi din Razvad si Aninoasa

"Va informam ca din cauza unor revizii la reteaua de energie electrica efectuate de ELECTRICA se va intrerupe alimentarea cu apa in data de 08.12.2022, intre orele 08:00-16:00, in urmatoarele zone:- pe strada Gura Vai din comuna Razvad, sat Valea Voievozilor;- in zona Manastirea Dealu, Valea Sasului si General Heruvim din comuna Aninoasa si SPAU - rile de pe str. Via Solarino.De la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana ... citeste toata stirea