Judetul cu o crestere vertiginoasa a cazurilor de COVID-19. Opt comune sunt in scenariul galben in primul weekend de dupa Revelion

Dupa petrecerile de Craciun si Revelion a crescut vertiginos numarul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. In primul weekend de dupa Anul Nou au fost semnalate si primele depasiri ale "nivelului de atentie" in privinta infectarilor, respectiv scenariul galben. In Dambovita, potrivit datelor transmise de Institutia Prefectului, duminica, opt comune depasisera rata de incidenta de 1,50 si se afla acum sub scenariul galben. Este vorba despre Tatarani (4 la mie), Valeni Dambovita (1,68 la ... citeste toata stirea