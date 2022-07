Judetul Dambovita, fruntas in Regiunea Sud-Muntenia la atragerea de fonduri europene

Judetul Dambovita este pe primul loc la atragerea de fonduri europene in Regiunea Sud - Muntenia, cu 4,3 miliarde de lei atrasi, depasind astfel Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Teleorman."Se demonstreaza, inca o data, ca intentia mea de a transforma Dambovita in polul de dezvoltare al regiunii noastre are un fundament solid, bazat pe investitiile care au ca sursa de finantare fondurile europene, dar si bugetul national si fondurile proprii ale Consiliului Judetean Dambovita.De ... citeste toata stirea