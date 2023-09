Astazi, 26 septembrie, in jurul orei 18:33, politistii din cadrul Sectiei nr. 12 Politie Rurala Tartasesti au fost sesizati de catre o femeie de 40 de ani, din Crevedia, cu privire la faptul ca, la data de 26 august a.c., fiul sau, *Mertan Valentin Florentin*, in varsta de 12 ani, a plecat voluntar de la domiciliu spre scoala, fara a mai reveni. Acesta are urmatoarele semnalmente: 1,45 - 1,50 m, constitutie astenica, ... citeste toata stirea