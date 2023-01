L-AEsI VAZUT? Ieri se afla in Germania, intentionand sa revina in Romania

La data de 29 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 11 Politie Rurala Pucioasa au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca fratele acestuia, BALASA MIHAIL, de 38 de ani, din satul Priboiu, a plecat voluntar de la domiciliu, la data de 26 ianuarie a.c., intentionand sa se deplaseze in Belgia. Cel in cauza a contactat ultima data familia, la data de 28 ianuarie a.c., cand se afla in Germania, intentionand sa revina in Romania. ... citeste toata stirea