Partidul National Liberal sarbatoreste astazi 148 de ani de liberalism. 24 mai 1875 este ziua in care se semna certificatul de nastere al Partidului National Liberal, in prezent cea mai veche formatiune politica din tara.De numele si istoria Partidului National Liberal se leaga cele mai importante evenimente din istoria Romaniei moderne. Liberalii si-au adus o contributie majora in momente-cheie precum obtinerea Independentei de Stat -1877, proclamarea Romaniei ca regat-1881; Primul Razboi ... citeste toata stirea