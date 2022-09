La Stoenesti, in Arges, traieste cea mai numeroasa familie din Romania! Cei doi soti au 20 de copii

In judetul Arges, in satul Cotenesti, comuna Stoenesti, traieste se pare una dintre cele mai numeroase familii din Romania. Sot, sotie si 20 de copii. Zece fete si zece baieti, cu varste cuprinse intre 2 si 23 de ani. Mama, Georgiana Vacaru, are 44 de ani. Merge la Biserica Penticostala si spune ca, daca Dumnezeu ii va mai da copii, nu ii va opri.Din cele povestite, s-a casatorit imediat dupa ce a implinit varsta majoratului, iar primul copil, un baiat, l-a nascut pe cand avea 19 ani. Apoi, a ... citeste toata stirea