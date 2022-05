"Lada de zestre", ateliere educative lansate de Consiliul Judetean Dambovita prin Complexul Curtea Domneasca

Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, organizeaza, in perioada 30 mai - 4 iunie 2022, proiectul educational "Lada de zestre".Traditiile nu trebuie lasate sa dispara odata cu trecerea timpului. Pornind de la aceasta premisa, mai multe obiceiuri si traditii romanesti, dar si obiecte mestesugite, ce au fost faurite de mesterii populari din trecut, vor fi prezentate copiilor in cadrul proiectului "Lada de zestre", sub forma unor ... citeste toata stirea