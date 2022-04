LE-AEsI VAZUT? Doua minore din Darmanesti au disparut!

La data de 5 aprilie a.c., la ora 22:20, politistii din cadrul Postului de Politie Darmanesti au fost sesizati de catre o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca fiica sa, GORNET GEORGIANA MARIANA, de 13 ani, impreuna cu minora MIRON MARIA CARMEN, in varsta de 14 ani, au plecat de la Scoala Generala Darmanesti, in jurul orei 17:00, fara a mai reveni la domiciliu.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in jurul orei 17:00, minorele au fost vazute impreuna, plecand ... citeste toata stirea