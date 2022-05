Lege: Persoanele Fizice Autorizate dobandesc vechime in munca

Proiectul de lege privind recunoasterea ca vechime in munca si, dupa caz, ca vechime in specialitate a activitatii desfasurate ca Persoana Fizica Autorizata (PFA) a fost aprobat, iar presedintele Iohannis a semnat Decretul de promulgare in data de 5 mai 2022.Potrivit actului normativ, se considera vechime in munca doar perioada in care PFA-ul a desfasurat activitate economica, a produs venituri nete, in anul supus recunoasterii vechimii, in valoare de cel putin 12 salarii minime brute pe tara ... citeste toata stirea