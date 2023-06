Anul acesta, in programul de activitati prilejuite de "Zilele comunei Leresti", din judetul Arges (4-5 iunie), a fost inclus si un moment emotionant: sarbatorirea semicentenarului "nuntii de pomina din 1973" despre care s-a scris la vremea respectiva in celebra publicatie New York Times. Mirii, Harry Morgan si Catherine Devlin, erau co-fondatorii Fundatiei "Ambasadorii Prieteniei", prin intermediul careia au fost initiate schimburi culturale romano-americane fara precedent, in plin Razboi Rece. ... citeste toata stirea