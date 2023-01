Leroy Merlin iti da un voucher de 25 de lei pentru bradul de Craciun uscat. Detalii aici!

Duminica - 15 ianuarie 2023, este ultima zi in care romanii pot aduce bradul uscat in magazinele Leroy Merlin, indiferent de unde l-au achizitionat, si vor primi in schimb un voucher de cumparaturi in valoare de 25 de lei.Demersul face parte din campania de colectare si reutilizare a brazilor de Craciun, organizata de Leroy Merlin pentru al optulea an consecutiv, cu rol de protejare a mediului inconjurator. Toti brazii colectati de Leroy Merlin urmeaza sa fie transformati in produse ... citeste toata stirea