Leul de la Targoviste, intre mit si realitate!

Aseara au incetat cautarile leului... invizibil, care a bagat in sperieti cetatenii care locuiesc in cartierele Romlux si Priseaca. Au ramas ca in apropierea zonelor cu vegetatie din apropierea orasului sa patruleze peste noapte jandarmii.Ieri, nici dronele si nici cainii de vanatoare nu au dat de urma leului. Totusi, se infiripa tot mai mult certitudinea ca, de fapt, acest leu nu este insa o himera. Exista. Si cand aceasta varianta circula printre cei care scotocesc zonele vizate, trebuie ... citeste toata stirea