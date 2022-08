Liber la vanatoare. Peste 1.000 de fazani au fost eliberati in Dambovita VIDEO

Peste 1.000 de fazani au fost eliberati pe fondurile de vanatoare din judetul Dambovita, in cadrul unei actiuni organizate de Asociatia Judeteana Vanatoare si Pescuit Sportiv Dambovita. Operatiunea a vizat completarea efectivelor de fazani din fauna judetului, pentru restabilirea echilibrului cinegetic in zona. "Conform programarilor si normelor de management, Asociatia Judeteana Vanatoare si Pescuit Sportiv Dambovita, ca in fiecare an, populeaza cu specia fazan fondurile cinegetice gestionate ... citeste toata stirea