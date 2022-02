"Liberalizarea haotica a pietei energiei"

*"A fost realizata de Guvernul liberal, actualul ministru al Energiei a facut parte din acel guvern si a avut un rol esential! *"Indiferent ca era vorba de reducerea TVA, de eliminarea certificatelor verzi, de plafonare, compensare sau reglementare, vital este ca ministrul Energiei sa vina de urgenta cu acest set de masuri care sa fie pus in practica, ceea ce nu s-a intamplat"La PSD Dambovita a avut loc ieri prima conferinta de presa din acest an, in cadrul careia senatorul Titus Corlatean a ... citeste toata stirea