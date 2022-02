Liceul care a dat fotbalisti de milioane la FCSB, CFR Cluj sau Dinamo se autofinanteaza din produse agricole

Scoala de fotbal din Nucet, judetul Dambovita, scoate talente in fiecare an, dupa o reteta pe cat de simpla, pe atat de eficienta. Elevii, care ajung la Nucet din diferite parti ale tarii, au posibilitatea sa stea la internat, cu masa si cazare, avand si o baza sportiva deloc de neglijat. Antrenorii de acolo i-au descoperit pe Tavi Popescu, Negut, Martac sau Balauru, dar si multi alti fotbalisti din Liga I. Liceul Tehnologic Nucet a fost infiintat in 1901, fiind atunci scoala de agricultura. In ... citeste toata stirea