Liceul "Petru Cercel" Targoviste, implicat in transferul de bune practici in educatie Romania - Turcia

Doua profesoare de informatica de la Liceul "Petru Cercel" din Targoviste, Elena Stan si Georgiana Banaru, au participat, in luna noiembrie 2022, la un stadiu de joob-shadowing in Izmir (Turcia), organizat in cadrul unui proiect Erasmus+ in care sunt implicate mai multe unitati de invatamant.Pe parcursul a cinci zile, s-au derulat cursuri in comun, elevi turci si romani, dar si activitati culturale si vizite la diferite obiective turistice si religioase. Liceeni de la "Temmuz Sehitler ... citeste toata stirea