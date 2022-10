Lider PNL Dambovita: Nu mai merge fenta ca iesi de la guvernare cu putin timp inainte de alegeri

Liderul PNL Dambovita, Virgil Guran - vicepresedinte al Senatului Romaniei, a avut un punct de vedere in cadrul unei emisiuni la Antena3 CNN, cu privire la speculatiile aparute in spatiul public in legatura cu ruperea coalitiei PNL-PSD. A spus Guran ca toate aceste discutii au aparut intrucat ne apropiem de anul electoral 2024."Fiecare partid vrea sa obtina cat mai mult, dar nu se rupe nicio guvernare pentru ca toata lumea este constienta ca nu mai merge fenta ca iesi de la guvernare cu putin ... citeste toata stirea