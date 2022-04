Lider PNL, despre alianta cu PSD in Dambovita: Trebuie sa se renunte la orgolii! VIDEO

Coalitia PNL - PSD este buna pentru Romania, in actualul context european, intrucat asigura stabilitatea guvernamentala si poate sa dea solutii pentru a reforma tara - a declarat, astazi - 21 aprilie 2022, presedintele PNL Targoviste, Aurelian Cotinescu, in cadrul unei conferinte de presa."Fiecare partid are propriile politici in cadrul guvernarii. Fiecare partid isi urmareste interesul si doctrina, chiar daca exista o coalitie, iar in alegeri vor fi candidati ai fiecarui partid".Cat ... citeste toata stirea