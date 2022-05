Liderul liberalilor din Dambovita a fost ales vicepresedinte al PNL in domeniul apararii

Astazi - 27 mai 2022, la Poiana Brasov, s-a desfasurat Consiliul National al PNL, in care au avut loc alegeri pentru functiile de secretar general, prim-vicepresedinte in domeniul strategiilor politice si vicepresedinte in domeniul apararii si sigurantei nationale.Pentru functia de secretar general al PNL a candidat Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, care a obtinut 606 voturi "Pentru".Ministrul Energiei, Virgil Popescu, si europarlamentarul Dan Motreanu au candidat pentru functia de ... citeste toata stirea