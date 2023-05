Presedintele Sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica, a fost actionat in judecata de catre directorul general al DGA, Liviu Vasilescu - fost sef al Politiei Romane, care solicita daune morale in cuantum de 20.000 de euro pentru criticile aduse in legatura cu modul in care a gestionat inmormantarea interlopului "Emi Pian". Cererea de chemare in judecata a fost formulata in vara anului trecut, insa Cosmin Andreica o face publica abia acum, cand instanta a pronuntat o solutie de respingere. Spune ... citeste toata stirea