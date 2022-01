LIZ, concurenta care a participat la Vocea Romaniei insarcinata in 9 luni. Fetita ei o insoteste acum peste tot VIDEO

Luiza Cobori - LIZ, asa cum este cunoscuta in lumea showbiz-ului romanesc, este concurenta de la Vocea Romaniei care a reusit sa aduca emotie printre jurati, in 2018, fiind insarcinata in 9 luni in momentul in care a participat la selectie. Nu a tinut cont ca mai avea putin pana la nastere. LIZ a muncit, a fost la repetitii si a reusit sa intoarca doua scaune ale juratilor cu piesa "Mad About You". S-au intors atunci Irina Rimes si Tudor Chirila, dar, in cele din urma, l-a ales pe Tudor. ... citeste toata stirea