*Tot ieri, consilierii judeteni si-au dat acceptul pentru acordarea unui sprijin financiar pentru unitatile de cult, in valoare de 1.250.042 leiVioleta StanciuIeri, in Sala Unirii a Consiliului Judetean Dambovita, a avut loc sedinta ordinara a forului administrativ judetean aferenta lunii mai, pe a carei ordine de zi s-a aflat 50 de proiecte de hotarare (45 stabilite initial si 5 suplimentate)! Au fost prezenti 30 de alesi judeteni, din totalul de 34, plus presedintele CJD, Corneliu Stefan, ... citeste toata stirea