Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 267 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Norvegia - 159 locuri de munca pentru: gradinar, tinichigiu auto, frizer, inginer proces, sofer autobuz, muncitor in productia de crabi, muncitor in productie;Finlanda - 29 locuri de munca pentru: lucrator in otel pe santiere, muncitor in industria prelucrarii carnii, muncitor necalificat - culegator capsuni;Austria - 50 locuri de munca pentru: ... citeste toata stirea